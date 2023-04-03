Aiki Matsumoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiki Matsumoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiki Matsumoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiki Matsumoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiki Matsumoto 3 Mayıs 2004 tarihinde --, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松本 愛己 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiki Matsumoto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Aiki Matsumoto'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aiki Matsumoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aiki Matsumoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aiki Matsumoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiki Matsumoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Juntendo Univ.

Aiki Matsumoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiki Matsumoto şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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