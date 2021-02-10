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Aikido Hakemi Meslek Kodu Nedir?

Aikido Hakemi Meslek Kodu ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler, Fizikçi (Elektrik Ve Mıknatısiyet) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aikido Hakemi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.70” kod olarak kullanılır iken Boya Ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine İle) -Maça Hazırlama mesleği için “7211.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aikido Hakemi Meslek Kodu “3422.49” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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