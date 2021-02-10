Aikido Hakemi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.70” kod olarak kullanılır iken Boya Ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine İle) -Maça Hazırlama mesleği için “7211.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aikido Hakemi Meslek Kodu “3422.49” olarak belirlenmiştir.

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