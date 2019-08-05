Aikido Yaz Kampı ÇOMÜ'de yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Aikido ve Budo Federasyonu tarafından düzenlenen "Aikido Yaz Kampı" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Aikido Topluluğu ev sahipliğiyle 29 Temmuz - 4 Ağustos arasında düzenlenen ve 150 kişinin katıldığı kampta, antrenmanların bir kısmı Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda bir kısmı da ÇOMÜ Dardanos Tesislerinde gerçekleştirildi.

Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, günde 3 antrenman şeklinde gerçekleşen kampı ziyaret edip sporcularla görüştü.

7'den 70'e her yaştan insanın bu sporu yapabiliyor olduğunu belirten Murat, "Aikido insanı bedenen ve zihnen geliştiren bir spor dalı. Aynı zamanda disiplin gerektiriyor. Burada edindiğimiz disiplini de hayatın her alanında uygulayabiliriz. İmkanım olursa önümüzdeki aylarda bende haftada 1 ya da 2 gün Aikido'yu öğrenmek istiyorum." dedi.

Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yurdakul da hazır bulundu.









Kaynak: AA