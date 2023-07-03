Aile Bakanlığı para musluklarını açtı! O şartı sağlayan kişilere 4 bin 400 TL maaş imkanı sunuldu

Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek amacıyla evde bakım maaşı programını başlattı. Bu program kapsamında, belirli şartları sağlayanlara aylık 4.400 TL maaş imkanı sunulacak. İşte detaylar...

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Aile Bakanlığı para musluklarını açtı! O şartı sağlayan kişilere 4 bin 400 TL maaş imkanı sunuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı adı altında ağır engellilere ve ailelerine yönelik maddi destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen önemli bir adımı duyurdu. Bu kapsamda, 2 milyar 448 milyon liralık bir ödeme, ağır engellilere ve ailelerine destek olmak için hesaplara yatırıldı. Bu girişim, ağır engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir adımdır.

Evde Bakım Yardımı programı, ağır engelli bireylere ve ailelerine sağlanan ekonomik destek sayesinde, günlük yaşam aktivitelerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu maddi destek, ağır engelli bireylerin özel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi ve özel eğitim masraflarının karşılanması gibi birçok alanda yardımcı olmayı hedeflemektedir.

4 BİN 337 TL AYLIK ÖDEME

ödeme

2023 yılında evde bakım maaşlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı ve evde bakım ihtiyacı olan kişilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla aylık maaş miktarı 4.337 TL olarak belirlendi.

Bu düzenleme, evde bakım ihtiyacı olan bireylerin ve ailelerinin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir destek sağlamaktadır. Evde bakım maaşı alacak kişilere düzenli ödemeler yapılmakta olup, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştirilmektedir.

Bu maaşa hak kazanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kişilerin muhtaçlık belgesine sahip olmaları, bakıma muhtaçlık durumunu kanıtlayabilmeleri ve engelli raporuna sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, evde bakım maaşı talep eden kişilerin Türk vatandaşı olmaları da bir başka önemli kriterdir.

Yeni düzenleme ile birlikte evde bakım maaşı alan bireyler ve aileler, maddi açıdan rahatlamakta ve günlük yaşam aktivitelerini daha kolay bir şekilde sürdürebilmektedir. Bu destek, evde bakım ihtiyacı olan kişilerin daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmelerine katkı sağlamaktadır.

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