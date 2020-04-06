Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı:
"Milli Mücadelemizin ve 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, çalışanlarının emekleriyle 100 yaşında. 'Güvenilir, tarafsız, etik, hızlı' habercilik anlayışıyla kamuoyuna hizmet eden Anadolu Ajansının yıl dönümünü kutluyorum"
ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:
"Milli Mücadelemizin ve 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, çalışanlarının emekleriyle 100 yaşında. 'Güvenilir, tarafsız, etik, hızlı' habercilik anlayışıyla kamuoyuna hizmet eden Anadolu Ajansının yıl dönümünü kutluyorum."
Kaynak: AA
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