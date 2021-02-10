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Aile Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Aile Danışmanı Meslek Kodu ile Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası, Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi, Fizikçi (Elektronik) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aile Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanları mesleği için “6330.01” kod olarak kullanılır iken Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Toplum Merkezleri) mesleği için “2269.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile Danışmanı Meslek Kodu “2635.14” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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