Milyonlarca ihtiyaç sahibi, devlet tarafından sağlanacak sosyal yardım haberlerini bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ihtiyaç sahibi ailelere bu müjdeyi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya geçecek olan Türkiye Aile Destek Programı duyurulur duyurulmaz vatandaşın aklına onlarca soru geldi. Peki Aile Destek Programı şartları nelerdir 2022? Nasıl, nereye başvuru yapılır? Destek kimlere verilecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELERDİR 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelemiş olduğu 14 milyon aileye 15 milyarlık Aile Destek Programı sonrası, ihtiyaç sahipleri harekete geçti. Başvuruya açılan Aile Destek Programı şartları nelerdir?

İhtiyaç sahibi olan her ailenin bu programa başvurabileceği duyuruldu. Hali hazırda herhangi bir destek programı kapsamında yardım alan aileler de bu programdan faydalanabilecek. Yani başvurmak için ihtiyaç sahibi olmak yeterli.

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Programa başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. E-Devlet şifresi olmayan aileler, dilerlerse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) veyahut da bakanlığa bağlı herhangi bir kurum ya da kuruluşa danışarak başvurularını yapabilecekler.

DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Destek, şu an herhangi bir yardım programından faydalanan aileler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi her aileyi kapsıyor. E-devlet üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahibi her aile, program kapsamında değerlendirilecek.