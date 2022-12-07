Aile dizisinde şok ayrılık! Özge Özpirinçci kadrodan çıkarıldı, yerine o oyuncu geldi!

Yeni dizi Aile'nin kadrosunda son dakika değişikliği oldu. Özge Özpirinçci dizi kadrosunda çıkarıldı.

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Aile dizisinde şok ayrılık! Özge Özpirinçci kadrodan çıkarıldı, yerine o oyuncu geldi! 1

Daha önce farklı dizilerde bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpiriçci yeni dizi olan Aile'de bir araya gelecekti.

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Aile dizisinde şok ayrılık! Özge Özpirinçci kadrodan çıkarıldı, yerine o oyuncu geldi!
Aile dizisinde şok ayrılık! Özge Özpirinçci kadrodan çıkarıldı, yerine o oyuncu geldi!
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