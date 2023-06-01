Aile dizisinin Devin’inden flaş karar: Show TV izleyicisi bunu beklemiyordu! Serenay Sarıkaya’nın rotası değişti

Netflix'in popüler dizilerinden "Kara Büyü"nün ardından "Aile" dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönen Serenay Sarıkaya, yeni projesiyle büyük bir merak uyandırdı.

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Aile dizisinin Devin’inden flaş karar: Show TV izleyicisi bunu beklemiyordu! Serenay Sarıkaya’nın rotası değişti

Netflix'in büyük ilgi gören "Kara Büyü" dizisinin ardından "Aile" projesiyle televizyon ekranlarına geri dönen Serenay Sarıkaya, yeni projesiyle seyircileri heyecanlandırdı.

Serenay Sarıkaya, bir süre dinlendikten sonra yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı dizi, Ay Yapım tarafından hazırlanacak ve Netflix platformunda yayınlanacak. Dizinin adı ise "Gelenler, Geçenler" olacak.

Ece Yörenç'in kaleme aldığı bu romantik komedi dizisinde Serenay Sarıkaya, Leyla adında bir avukatı canlandıracak. Dizi, günümüz ilişkilerini sorgulayan ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak bir hikâyeye sahip olacak.

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Dizinin yönetmen koltuğunda ise Serenay Sarıkaya'nın daha önce birlikte çalıştığı Bertan Başaran yer alacak. İkili, "Şahmaran" dizisinde başarılı bir işbirliği sergilemişti. "Gelenler, Geçenler" dizisi için heyecanla çekimlere başlanacak.

Dizide Serenay Sarıkaya'ya eşlik edecek başrol oyuncusu ise Metin Akdülger oldu. Akdülger, daha önce Disney Plus'ta yayınlanan "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde önemli bir performans sergilemişti. İkili, "Gelenler, Geçenler" dizisinde birlikte başarılı bir ikili oluşturacak.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı ve izleyicilerle buluşacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger'in bir araya geleceği bu proje, dizi tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

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