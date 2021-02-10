Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,ilgili Ağaç Ve Fidanlık Ürünleri) mesleği için “6112.03” kod olarak kullanılır iken Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni mesleği için “3432.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Meslek Kodu “2320.02” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın