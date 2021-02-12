Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?
Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Meslek Kodu ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım, Fizikçi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,ilgili Ağaç Ve Fidanlık Ürünleri) mesleği için “6112.03” kod olarak kullanılır iken Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni mesleği için “3432.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Meslek Kodu “2320.02” olarak belirlenmiştir.
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