Aile faciasını cankurtaranlar son anda önledi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, baba ve iki kızı cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi Taflan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Numanoğu (35), eşi Gülizar Numanoğlu (34) ve 7 yaşındaki kızları Azra ile Beren Numanoğlu serinlemek için denize gitti. Bir süre sonra denize giren aile suda oluşan girdaba kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan aile fertleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA