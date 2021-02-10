Aile Hekimi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Fidanlık İşçileri mesleği için “6112.04” kod olarak kullanılır iken Diğer Hafriyat Makineleri Ve İlgili Teçhizat Operatörleri mesleği için “8342.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile Hekimi Meslek Kodu “2211.02” olarak belirlenmiştir.

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