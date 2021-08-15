Aile Hekimleri çalışmıyor mu? 16 Ağustos 2021 Pazartesi | Aile hekimleri grev sebebi nedir?

Yaptığı açıklamada 16 Ağustos Pazartesi gününü işaret eden Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun Basın Yayın Medya Komisyonu Üyesi, Aile Hekimi Doktor Canan Tanrıver aile hekimlerine yönelik dikkat çeken bir duyuruda bulundu. Doktor Tanrıver'in açıklaması sonrası sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞMIYOR MU? 16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu iş bırakma kararı aldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun Basın Yayın Medya Komisyonu Üyesi, Aile Hekimi Dr. Canan Tanrıver konuya ilişkin yaptığı açıklamada yurt dışında aile hekimlerine sağlanan haklara dikkat çekip ülkemizdeki aile hkimlerinin haklarının teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamaya göre; aile hekimleri 16 Ağustos Pazartesi günü iş bırakarak hasta bakmayacak.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca boyunca aile hekimlerinin büyük özveri ile çalıştığını ifade eden Tanrıver, aile hekimlerinin ülkede pandemi sürecinde hakları sürekli ertelenen, koruyucu malzemelerinin verilmesinden esnek mesaisene kadar göz önüne getirilmeyen çalışma koşulları pandemiye uygun hale gitirilmeyen bir meslek grubu olduğunu belirtti.

Tanrıver konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler hastaneler poliklinik hizmeti vermediğinde hasta bakıyorduk. Ülke geleceğini de ertelemedik. Gebe bakımları, bebek izlem ve aşılarımızı aksatmadan hastanelerin eksik hizmetlerini kapatmak için var gücümüzle halkın genel sağlığı ve Covid-19 hasta izlemleri için çalıştık. Salgında hayatını kaybeden meslektaşlarımız için illiyet aranmadan ‘Meslek Şehidi’ unvanı ve haklarının tanınmasını talep ettik, alamadık. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için çalışma saati kavramımız olmadan büyük emekler verdik. 8 aydır da tüm bu hizmetlerimizin yanında bakanlık programındaki toplumsal Covid-19 aşılarını yapıyoruz. Her bireyi tek tek sorguluyor, sağlığına önem veriyoruz.”

Yeni yönetmelikle ödül beklerken ceza alan tek hekim grubu olduklarını söyleyen Dr. Tanrıver, meslek güvencelerinin ortadan kaldırılmak istendiğini, idarenin mobbingine açık hale geldiklerini anlattı: “Ücret artışımızı beklerken kendilerine de defalarca uygulanmasının imkânsız olduğunu belirttiğimiz yönetmelikten geri durmadılar. Üstelik imkânsız isteklerinin karşılığında bir de yüzde 10 ücret kesilme cezası ile bize büyük haksızlık yapılıyor. Biz bunu hak etmiyoruz.”

AİLE HEKİMLERİ NEDEN İŞ BIRAKTI? 16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Meslek örgütü Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun bu duruma karşı hukuki yollarda itiraz ettiğine, diğer meslek örgütlerinin saha görüşmeleri sonucunda bir eylem takvimi oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Canan Tanrıver iş bırakma eylemlerini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Şimdi gönlümüz kırık, haklarımız ve verilmeyen itibarımız için sahada eylemdeyiz. 16 Ağustos 2021 tarihinde iş bırakıyoruz! Halkımıza duyurulur.”