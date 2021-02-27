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  3. Aile içi problemlere dayanamadı! Arkasında gözü yaşlı anne-baba bırakarak intihar etti

Aile içi problemlere dayanamadı! Arkasında gözü yaşlı anne-baba bırakarak intihar etti

Sancaktepe'de 13 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğu, anne ve babasıyla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ebeveynleri evde yokken iple kendini asarak intihar etti. Çocuğa bakmak için uğrayan akrabaları B.T.'nin cansız bedeniyle karşılaşırken olayı duyup eve gelen anne ve baba ise sinir krizi geçirdi.

Sancaktepe'de ailesiyle problemler yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk, anne ve babası evde yokken iple kendisini astı. Çocuğu, arkasında bir not bırakmış bir şekilde evde cansız bedeniyle bulan akrabaları, hemen aileye haber verirken eve gelen aile ise gözyaşları içinde sinir krizi geçirdi. Çocuğun geriye bıraktığı veda mektubu da yürekleri dağladı.

Sancaktepe'de anne ve babasının işte olduğu esnada 13 yaşındaki B.T. isimli çocuk, iple kendini asarak intihar etti. Oğullarına telefonla ulaşamayan anne - baba, aynı apartmanda oturan akrabalarından evlerini kontrol etmesini istedi.

Aile içi problemlere dayanamadı! Arkasında gözü yaşlı anne-baba bırakarak intihar etti

 

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve kontrole gelen akrabaları küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri çağrıldı. Acı haberi duyan aile eve gelip gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirirken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aile içi problemlere dayanamadı! Arkasında gözü yaşlı anne-baba bırakarak intihar etti

GERİYE VEDA MEKTUBU KALDI

Polis ekibinin yaptığı incelemede küçük çocuktan geriye bir veda mektubu buldu. Mektupta çocuğun ’Siz beni hiç anlamadınız. Beni hiç sevmediniz. Benim bu dünyada yerim yok’ sözlerinin yer aldığı öğrenildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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