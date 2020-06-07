Aile Sağlığı Merkezleri’nde covid tedbirleri

Sağlık Bakanlığı'nın normalleşme süreci ile birlikte sağlık tesislerinde aldığı tedbirler kapsamında Bursa'da Aile Sağlığı Merkezleri yeni düzenlemelere göre hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte birinci basamak sağlık kurumlarında da "yeni normaller" çerçevesinde hizmetler verildiğini belirterek sosyal mesafe kuralının normal hayatta olduğu gibi bundan sonra da sağlık kurumlarının bir parçası olacağını söyledi.

Yapılan düzenlemelerin sağlık kurumlarının içerisinde de bulaş riskinin önlenmesine yönelik olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Aile Sağlığı Merkezlerimizde salgın ile başlattığımız sıkı önlemleri uygulamaya devam edeceğiz. Kayıtlı tüm hastalarımız ve sağlık personelimizin korunması ve olası bulaşı riskini engellemek adına her zaman sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Aile Sağlığı Merkezleri'ne girişte triaj sistemi uygulandığının bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Merkezlere gelen hastalar ilk olarak girişte en az birer metre aralıklarla bekletiliyor ve içeriye sırayla alınıyorlar. Aile Sağlığı Merkezleri'ne girişlerde dezenfektanlara kolayca ulaşabilen hastalarımıza, başvuru esnasında ateş ölçümü de yapılarak öksürük, nefes vb. semptomları sorgulanıyor. Ateşi olan ya da enfeksiyon şüphesi taşıyan hastalar, buradan diğerleriyle temas ettirilmeden Covid-19 olası vak'aları için ayrılmış bir muayene odasına alınıyor. Kişi hastaneye sevk edilene kadar burada izole bir şekilde tutuluyor" diye konuştu.

Bekleme salonlarında da kaidelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaşıkcı, hastaların mutlaka hastaneye gidiyormuş gibi 182 ve MHRS üzerinden aile hekimlerinden randevu almaya özen göstermelerini, maske takmaları ve kalabalık oluşturmamalarını rica etti.

Kaynak: İHA