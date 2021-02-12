Aile Sosyal Destek Personeli Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör) mesleği için “1120.06” kod olarak kullanılır iken Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) mesleği için “9311.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile Sosyal Destek Personeli Meslek Kodu “2635.17” olarak belirlenmiştir

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