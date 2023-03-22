Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı; Depremlerden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurusunda rekor artış yaşandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koruyucu aile ve evlat edindirme başvurularında kıyas edilemez bir artış yaşandığını belirterek, "Koruyucu aile için müracaat en son 350 binlerdeydi, 65 bin civarında da evlat edindirme başvurusu var" dedi.

"ÇOCUKLARIN İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI VE SORUMLULUĞU OLARAK KABUL ETTİK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Çocuk Araştırması" sonuçlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TÜİK İstatistik Konseyi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, araştırma sonuçlarını merakla beklediklerini ifade ederek, aştırmanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye Çocuk Araştırması'nın ilk kez yapıldığını hatırlatan Yanık, ileriki günlerde 1. Çocuk Şurası'nı gerçekleştireceklerini kaydetti. Araştırma sonuçlarında yer alan çocukların haklarına saygı duyulma oranlarında kız çocuklarının daha düşük olmasına dikkati çeken Yanık, "Bu bize aslında toplumun kız ve erkek çocuklarının haklarını teslim noktasındaki tutumunu da işaret ediyor. Demek ki burada toplumsal dönüşümle alakalı da yapmamız gereken daha çok şey var" diye konuştu.

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Çocukları insanlığın ortak mirası ve sorumluluğu olarak kabul ettiklerini dile getiren Yanık, "Çocuklarımızı iyi yetiştirmek bizim için sadece kamusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Biz insan odaklı ve hak temelli politikalarımızla öncelikle fırsat eşitliği sağladık ve her türlü ayrımcılığın önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

982 MİLYON LİRA SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

Yanık, çocuklara yönelik çalışmaların ana gayesinin onları hayata en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

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"Her ay ortalama 3 bin 38 lira ödemeyle 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla ailesi yanında 162 bin 469 çocuğumuza ulaştık. 2022 Mart sonu itibarıyla bu deprem bölgesini de dahil ettiğimizde sosyal ekonomik destek sağladığımız çocuk sayısı 174 bin civarına ulaştı. 2022-2023 Şubat ayı arasında yaklaşık 982 milyon 916 bin lira sosyal, ekonomik destek ödemesi yaptık."

Kendi aileleriyle yaşama imkanı olmayan çocuklar için evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleri programlarını yürüttüklerini hatırlatan Yanık, "2002 yılından 2023 Şubat ayına kadar geçen süreçte toplam 19 bin 10 çocuğumuz yeni ailelerine kavuştular. Koruyucu ailede ise 2023 Şubat ayı itibarıyla 9 bin çocuğumuz 7 bin 432 koruyucu ailenin yanında yuvalarına kavuştular" dedi.

Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edindirmede artış yaşandı

Bakan Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında artış yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"6 Şubat deprem tarihinden hemen sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında çok kıyas kabul etmez bir artış oldu. Koruyucu aile için müracaat en son 350 binlerdeydi, 65 bin civarında da evlat edindirme başvurusu var. Bu bizim milletimizin özellikle çocuklar konusunda ne kadar hassas ve çocukları himaye etme, onları koruyup gözetme noktasında ne kadar hassas olduğunu ve hassasiyetini hiç kaybetmediğini, gerektiğinde hemen ortaya çıkardığını göstermesi bakımından çok anlamlı."

Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde 14 bin 304 çocuğa hizmet verdiklerini ifade eden Yanık, "AK Parti olarak göreve başladığımızda koruyucu aile yanında çocuk sayısı 500'dü, bugün yaklaşık 9 binin üzerinde" dedi.

Bakan Yanık, akran zorbalığının önlenmesine de dikkati çekerek, "Ne olursa olsun binde bir bile olsa bizim sonuç itibarıyla dikkate almamız gereken bir vaka. Önleyici, koruyucu tedbirlerle beraber üzerinde çalışmamız gereken bir vaka olduğu bir gerçek" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE ÇOCUK ARAŞTIRMASI DÜZENLİ OLARAK YAPILACAK

Hakların öğrenilmesi noktasında çocukların daha çok desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yanık, Türkiye Çocuk Araştırması'nı güncel verilere ulaşmak adına belirli aralıklarla tekrarlamayı hedeflediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ulaşılan veriler güçlü bir toplum inşa etmek adına çocukların ve gençlerin potansiyelini en doğru şekilde açığa çıkarmanın önemini gerçek verilerle ortaya koymuştur. Araştırmayla ulaştığımız veriler çocuk alanında yürüttüğümüz hizmetleri belirlememizde bize güncel bilgi sağlayacak ve çalışmalarımızın kapsamını ve kuşkusuz hızını arttıracak."

Toplantıda olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Regina de Dominics ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların ihtiyacının karşılanması ve afet sonrası yapılacak çalışmalarda iş birliği noktasında destek olacaklarını vurgulayan Dominics, "Bu çalışma gelecekteki politikaların tasarlanması ve belirlenmesi anlamında da büyük önem sağlayacaktır. Bu çalışma çocukların hayatına, günlük faaliyetine ışık tutmakta. Çalışma çocukları anlamamıza yardımcı oluyor. Soruların onlara sorularak elde edilmiş bilgiler olması, çocuklar açısından ve ebeveyn desteğini anlamamız için önemli bir çalışma. Yüzde 78'i akran desteğine ihtiyaç duyuyor. Demek ki gençlik politikaları da odaklanmamız ve geliştirmemiz gereken önemli bir alan" diye konuştu.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya da yapılan çalışmadan gurur duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.