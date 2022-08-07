Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Suriyeli sığınmacılar hakkında: "2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün Anana'da Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılış törenine katıldı. Açılış töreninde yaşlı bakım evleri, yaşlılara bağlanan maaşlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yanık daha sonra çevrede gezerek vatandaşlar sohbet etti.

HEM MADDİ HEM DE SOSYAL ANLAMDA BİR KÜLFET

Vatandaşalrın kendisine Suriyeli sığınmacıların akıbetini sorması üzerine “Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye’de boşuna kucak açmıyoruz. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu ayrı ayrı orada mücadele ediyorlar. Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez." dedi.

"BİRAZ DAHA DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ"

Suriyel meselesinde en fazla külfet yaşayan kişinin kendisi olduğunu ikinci sırada ise İçişleri Bakanlığı'nın olduğunu söyleyen Bakan Derya Yanık "Türkiye’nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele katlanacağız. Amerika, 2 binden fazla konvoyla, tırlarla silah sevkiyatı yaptılar. Nereye gönderdiler, oradaki teröristlere gönderdiler. Biz onlarla orada mücadele ediyoruz. Suriye’nin kuzeyi YPG-PKK demektir. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak.” şeklinde konuştu.