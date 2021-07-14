Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıkladı: 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerinin bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yapılan ödemeye ilişkin bilgi verdi. Bakan Yanık, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehit ailelerine ve gazilere ödenen 1500 lira ile Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1100 liranın bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, ödenen tutarın bu yıl nisan ayında 1500 liraya yükseltildiğini belirtti de hatırlattı.

TOPLAM 56,9 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

Yanık, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 lirayı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 lirayı bugün hesaplarına yatıracağız. 2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan meblağdan her ay düzenli nakdi destek sağlandığını kaydeden Yanık, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için istihdam desteğinin yanında nakdi desteklerin de vakıf üzerinden devam edeceğini bildirdi.

İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 13 Temmuz 2019'da kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yürütüyor.

667 KHK (6749 Sayılı Kanun) ve 670 nolu Kanun Hükmünde Kararname (7091 Sayılı Kanun) kapsamında şehit yakınlarına 2, gazilere de 1 istihdam hakkı tanınıyor.

Belirli aralıklarla yapılan atamalar neticesinde hak sahipleri kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.