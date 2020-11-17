Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Dünya çapında 55 milyonu aşan pozitif vakalar, ülkemizde de hızla yükselirken siyasi isimler de hastalığın pençesine düşmekten kurtulamıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından bu kez de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hastalığa yakalandı. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşan Bakan Selçuk'un sağlık durumu ve yaşı da merak konusu oldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Karadenizli olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ,1979 yılında Ordu'da doğmuştur.

Bakan Selçuk 41 yaşındadır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Bakan Selçuk, genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Tedavisine evde devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, paylaşımında,

"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

Çok şükür, genel durumum iyi.

Tedavime evde devam ediyoruz.

Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.