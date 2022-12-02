Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! 145 sözleşmeli personel alımı olacak

Merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamına göre alım olacağını söyledi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! 145 sözleşmeli personel alımı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAKANLIK BAŞVURU İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirme yapılarak 145 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 5-16 Aralık arasında e-Devlet sisteminden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek.

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BAŞVURU POZİSYONLARI AÇIKLANDI

İstihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve sayıları şöyle:

"5 elektrik-elektronik mühendisi, 4 harita-jeodezi mühendisi, 3 makine mühendisi, 3 inşaat mühendisi, 1 şehir plancısı, 5 mimar, 1 peyzaj mimarı, 1 diyetisyen, 2 kütüphaneci, 2 elektrik teknikeri, 1 sıhhi tesisat teknikeri, 1 iklimlendirme ve soğutma teknisyeni, 1 inşaat yapı teknisyeni, 2 mobilya ve dekorasyon teknisyeni, 4 büro personeli (adalet), 18 büro personeli, 8 büro yönetimi ve sekreterlik, 15 şoför (B sınıfı), 5 şoför (D sınıfı), 4 destek personeli (yiyecek içecek hizmetleri), 25 kadın temizlik personeli, 10 erkek temizlik personeli, 4 kadın koruma ve güvenlik görevlisi ile 20 erkek koruma ve güvenlik görevlisi."

40 UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Öte yandan Bakanlığının merkez birimlerinin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, daha önce duyurusu yapılan 40 kişilik uzman yardımcılığı kadrosu için 872 kişi başvurdu. Başvurusu değerlendirilen adaylar 12-14 Aralık'ta mülakata alınacak.

KAYNAK: AA

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