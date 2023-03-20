Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı açıkladı! Depremzede 1718 çocuk ailelerine teslim edildi!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrası 11 il büyük oranda etkilenmiş birçok ev enkaz yığını haline gelmişti. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarının ardında enkaz kaldırma çalışmaları da hala bölgede devam etmekte. Bu kapsamda enkazdan sağ kurtulan birçok bebek ve çocuğun aileleri bulunamamış, bir kısmı ise devletin yurtlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınmıştı. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı açıklama da refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

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1718 ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1718 çocuğun ailesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, "110 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 85 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 42 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 2 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 411 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir." ifade edildi.