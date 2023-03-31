Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman ve Malatya'da depremzede kadınlar için iş atölyesi açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin desteğiyle Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 2'şer, Adıyaman ve Malatya'da 1'er olmak üzere, çadır ve konteyner kentlerde 6 iş atölyesi açtı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman ve Malatya'da depremzede kadınlar için iş atölyesi açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin desteğiyle Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 2'şer, Adıyaman ve Malatya'da 1'er olmak üzere, çadır ve konteyner kentlerde 6 iş atölyesi açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremzede kadınların hızlıca hayatlarını yeniden kurmaları, rehabilite olmaları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

6 İŞ ATÖLYESİ HİZMETE GİRDİ

Bu kapsamda, ülkenin farklı bölgelerinden gelen kadın kooperatiflerinin desteği ile Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 2'şer, Adıyaman ve Malatya'da 1'er tane olmak üzere, çadır ve konteyner kentlerde 6 iş atölyesi hizmete girdi.

İş atölyelerine, çarşaf, yastık kılıfı, tişört gibi acil ihtiyaçların üretilmesi için dikiş makinesi, halı, kilim tezgahları yerleştirildi, örgü, takı tasarımı, ahşap boyama ve ebru alanları oluşturuldu.

Atölyelerde, usta öğreticiler eşliğinde dikiş nakış öğrenen kadınlar, diğer depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılarken, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 depremzede kadın, iş atölyelerine katılarak diğer depremzedelere katkı sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman ve Malatya'da depremzede kadınlar için iş atölyesi açtı

DEPREMDEN ETKİLENEN KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK

Ayrıca, orta ve uzun vadede hem üretim kapasitelerinin artırılması hem de kadınların ekonomik anlamda teşvik edilmesi amacıyla iş atölyeleri ile depremden etkilenen illere yakın aktif kadın kooperatifleri eşleştirildi.

Öte yandan afet bölgesinde depremden etkilenen kadın kooperatiflerinin desteklenmesi için özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Depremzede annelerin bebeğini emzirebileceği, altını değiştirebileceği, çocuk bezi, ıslak mendil gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu, anne ile bebeğin mahremiyetinin korunabildiği ortak alanların oluşturulması da planlandı. Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta 3 bebek bakım odası hizmet vermeye başladı.

KAYNAK: AA

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