Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi duyurdu! 2 bin lira bayram ikramiyesi hesaplara yattı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına bugün 2 bin Lira bayram ikramiyesi yatırıldı. Hak sahiplerine her ayın 1’inde yapılan aylık destek ödemelerinin de bayram öncesine alınarak yarın hesaplara yatırılması kararlaştırıldı.

Hak sahiplerine her ayın 1’inde gerçekleştirilen aylık destek ödemeleri de Ramazan Bayramı öncesine alındı. Aylık destek miktarları şehit yakınları, gazi ve malullerin hesaplarına yarın yatırılacak.

Vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak toplam 6.388.000,00 TL ödedi.

Şehit yakınları ile gazi ve malullerin hesabına mayıs ayı ödemeleri de 29 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Vakıf tarafından 2022 Mayıs ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7.745.400,00 TL, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239.200,00 TL, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 319.800,00 TL ödeme yapılacak.

Böylece, mayıs ayı destek ödemesi olarak tüm hak sahiplerine toplam 8.304.400,00 TL yatırılacak.

Vakıf, şehit yakınları ve gaziler ile malullerin hesaplarına Ramazan Bayramı ikramiyesi ve mayıs ayı destek ödemesi olarak toplam 14.692.400,00 TL yatırmış olacak.