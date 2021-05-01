Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımcılığına kim atandı? İsmail Ergüneş kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMCILIĞINA KİM ATANDI? İSMAİL ERGÜNEŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki İsmail Ergüneş, 24 Kasım 1972 tarihinde Hatay'ın Hassa ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokul ve Lise yıllarında Milli Gençlik Vakfı Hassa Şubesinin kuruluşu ve sonraki çalışmalarında aktif olarak yer aldı.1990 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana bilim dalında “Yasama Sorumsuzluğu” konulu tezi ile tamamladı.

AK PARTİ DÖNEMİ

AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte sırasıyla AK Parti İstanbul İl Seçim İşleri, İl Hukuk, İl Başkanlığı Çalışma Grubu ve yine eş zamanlı olarak AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Çalışma Grubu ve İlçe Seçim Kurullarında aktif üye olarak görev yaptı.



2006 yılında yapılan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. Türkiye’nin en büyük ilçesi Gaziosmanpaşa’da 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkez(SKM) Başkanlığı yaptı.

2008 yılında yapılan Gaziosmanpaşa İlçe 3. Olağan kongresinde İlçe Belediye Başkanlığı’na seçildi. 2011 yılında yapılan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nın 4. Olağan Kongresinde tekrar İlçe Başaknlığı görevine getirildi.



2014 yılı Mahalli idareler Seçimlerde Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti Ardından İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine getirildi.



İlçe Başkanlığı döneminde 33 yeni İlköğretim okulunun İSMEP ve İl Özel idaresi kanalıyla ilçeye kazandırılması, Her yirmibin nüfusa bir Aile Sağlığı Merkezi projesi kapsamında 14 yeni Aile Sağlığı Merkezinin ilçeye kazandırılması, inşası halen devam eden ve p tamamlanan 250 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yapılması, 300 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımının devamı ve açılışının takibi ve ilçeye kazandırılması, biri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olmak üzere 2 adet Spor Kompleksinin ilçeye kazandırılması ile 4 adet 112 Acil Servis Merkezinin ilçeye kazandırılması, İlçede bulunan 3 İmam Hatip Lise sayısının 6’ya 3 olan İmam Hatip Ortaokulu sayısının 8’e çıkarılması ile 11 İHL ve Ortaokulu ile İstanbul’da en fazla İHL’ si olan ilçe ve 2012-2013 Eğitim öğrenim döneminde İstanbul ilçelerinde İHL’ lere en fazla kayıt yaptırılan ilçe olmasında etkin rol aldı.



Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu üye, üyelik ve onursal Başkanlık görevlerinde bulundu.25 yıldır Gaziosmanpaşa'da ikamet etmekte birlikte aynı ilçede 19 yıldır Serbest avukatlık yapmaktadır.

1 Mayıs 2021 tarihinde İsmail Ergüneş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımcılığına getirilmiştir.