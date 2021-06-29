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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Elmalı Davası açıklaması: En ağır ceza için takipçisi olacağız!

Son dakika haberi... Antalya'nın Finike ilçesinde. öz anneleri ve annelerinin evlendiği kişi tarafından istismara uğratan kardeşlere ilişkin, Elmalı Davası olarak bilinen konuda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından beklenen açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri, sürecin sonuna dek konunun yakın takipçisi olunacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Elmalı Davası açıklaması: En ağır ceza için takipçisi olacağız!

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada bakanlık avukatlarının sanıkların tahliyelerine karşı itirazda bulunduğunu, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceğini bildirdi.

"KARDEŞLERE DESTEK VERİLMEYE BAŞLANDI""

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Mayıs 2020'de iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi üzerine konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği ifade edilerek, ilk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasının ardından çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı belirtildi.

Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte bakanlığın davaya müdahil olduğu vurgulanan açıklamada, 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada anne ve üvey babanın tutuklandığı kaydedildi.

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"YAKIN TAKİBİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada ise bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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