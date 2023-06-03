Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün mecliste yaptığı yemin sonrası üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladıktan sonra Çankaya köşkünde düzenlediği basın toplantısıyla yeni kabinesini de açıkladı. Erdoğn, yeni kabinede Mahinur Özdemir Göktaş'ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atadı. Peki Mahinur Özdemir Göktaş Kimdir. Detaylar haberimizde.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir (d. 7 Kasım 1982, Schaerbeek), Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekili. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi.

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Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

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Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

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