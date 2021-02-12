Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) mesleği için “1412.04” kod olarak kullanılır iken Fırın İşçisi (Tuğla,kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları) mesleği için “8181.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti Meslek Kodu “2631.09” olarak belirlenmiştir.

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