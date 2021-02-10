Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı mesleği için “3322.04” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) mesleği için “1120.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Meslek Kodu “2320.03” olarak belirlenmiştir.

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