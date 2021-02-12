Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?
Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Meslek Kodu ile Usta Öğretici (meyve Ve Sebze Satış Elemanlığı), Tıbbi Direktör, Diğer Fizik Bilim Adamları vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı mesleği için “3322.04” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) mesleği için “1120.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Meslek Kodu “2320.03” olarak belirlenmiştir.
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