Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu Nedir?
Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu ile Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı), Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO), Meteorolog vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı mesleği için “4221.04” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör mesleği için “1120.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu “3412.04” olarak belirlenmiştir.
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