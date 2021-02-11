Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı mesleği için “4221.04” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör mesleği için “1120.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu “3412.04” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın