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Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu ile Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı), Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO), Meteorolog vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı mesleği için “4221.04” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör mesleği için “1120.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu “3412.04” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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