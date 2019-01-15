KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de gençlerin, çocukların ve kadınların kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurulan Aile Yaşam Merkezleri, 2. Dönem kurs kayıtları başladı.

10 Şubat tarihi ile başlayacak kurslarda katılımcılara, Tel Kırma, Kaneviçe, Yağlı Boya Resim (Hafta Sonu),Karakalem, Kağıt Rölyef, Hesap İşi, İğne Oyası, Hat, Tezhip, Anglez, Diksiyon, Kuran-ı Kerim, İşaret Dili, Takı Tasarım, Deri Çanta Yapımı, İngilizce a1,İngilizce a2, Bağlama, Pilates , Zumba ,Step-aerobik , 50+ step-aerobik, Funny Jumps eğitimleri veriliyor. Kültürel ve sosyal faaliyetleri ile sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, açılan kurs alanlarının Kırşehir'de ilgi ile karşılandığını belirtti.

Belediye Başkanı Bahçeci, kurs merkezlerinde her türlü olanağın bulunduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Açtığımız kurs merkezlerimiz Kırşehirliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik kattık. Kırşehir'in huzur şehri olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz "sosyal belediyecilik" anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir kurs merkezlerimiz. Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de açılan kurslarımız yine Kırşehirlilerin uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA