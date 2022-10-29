Ailecek dolandırıcılık organizasyonu! Anne, baba ve oğul yakayı ele verdi, yaka paça gözaltına alındı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, haklarında çok sayıda dolandırıcılık ihbarı bulunan 3 kişilik bir aile, emniyet güçlerinin gerçekleştirdikleri operasyon sonucu gözaltına alındı.

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Ailecek dolandırıcılık organizasyonu! Anne, baba ve oğul yakayı ele verdi, yaka paça gözaltına alındı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan bir aile, çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanarak gözaltına alındı. Karı, koca ve bir oğulun bulunduğu 3 kişilik aile, yaşadıkları muhitte çok sayıda kişinin haklarında ihbarda bulunup şikayetçi olması üzerine yakayı ele verdi.

ÇOK SAYIDA TEKNOLOJİK ALET ELE GEÇİRİLDİ

İhbarlar üzerine çalışma başlatan emniyet görevlileri, 49 yaşındaki H.Y. , 47 yaşındaki eşi H.Y. ve 26 yaşındaki oğulları İ.Y.'yi gözaltına aldı. Ailenin yaşadığı evde inceleme başlatılırken, evde çok sayıda teknolojik cihaz ve mağdurlara ait dokümanlara rastlanıldı.

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