Ailecek üniversiteli oldular

Denizli'de ders çalışmaktan sürekli dert yanan çocuklarıyla iddialaşan anne baba, çocuklarıyla birlikte YKS'de ter döktü. İki çocukları gibi sınavda başarılı olan anne baba, ailecek üniversiteli olarak başarı ve azimleriyle takdir topladı.

Denizli'de yaşayan baba Ali Taşcı ile anne Sümeyye Taşcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan iki çocuğunun sınav hakkında sürekli dert yanmasına karşı ilginç bir yola başvurdu. Baba ve anne Taşcı, sınav stresi günden güne artan çocukları ile iddialaşıp, sınava girmeye karar verdiler. Sınavın zor olmadığını ve çalıştığı takdirde başarıya ulaşacaklarını göstermek isteyen ebeveynler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınavda saatlerce ter döken Taşcı ailesi, 19 Ağustos 2023 tarihinde açıklanan sınav sonuçları ile bayram sevincini yaşadı. 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihlerde bulunan ailedeki 4 kişi, istediği bölümleri kazandı.

YKS sonuçlarına göre Türkiye sıralamasında: baba Ali Kemal Taşcı TYT sözel 377,60 puanla 6 bin 193'üncü, AYT sözel 423,37 puanla 7 bin 553'üncü; oğul Yusuf Nusret Taşcı TYT sözel 386,56 puanla 3 bin 893'üncü, AYT sözel 440,51 puanla 3 bin 258'inci oldu. Baba Ali Kemal Taşcı (47) Pamukkale İlahiyat bölümü, anne Sümeyye Taşcı (44) Uşak İslami İlimler bölümü, kızı Ayşe Merve Taşcı (20) Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, oğul Yusuf Nusret Taşcı (19) Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazandı.

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"Ailemin başarısını duyanlar güzel tepkiler veriyorlar"

İlk kazandığı bölümü beğenmemesi üzerine girdiği ikinci sınavda yeni bir bölümü ailesi ile birlikte hazırlanarak kazanan Ayşe Merve Taşcı, "İlk kazandığım bölümü çok beğenmemiştim. Hukuk ve protokol derslerini sevmedim, o yüzden edebiyat tercih ettim. Ailemin başarısını duyanlar güzel tepkiler veriyorlar. Sözel ve matematik kolaydı. Ailemle birlikte üniversiteye kaydımızı yaptırmaya gittik. Benim için aileyle çalışmak güzel çok bir duygu" dedi.

"Çok eşi benzeri görülmüş bir olay değil"

Zaman zaman ders çalıştığı esnada sınavın zorluklarından dert yanması ile babasına karşı iddialaşan Yusuf Nusret Taşcı, "Tabii ki babamla tatlı bir rekabet oldu. Çok eşi benzeri görülmüş bir olay değil. Bir ailenin yanı sıra babalı oğullu ilk 10 bine girmesi pek görülmedi. O yönden babamı da çok tebrik ediyorum. Annemde yıllardır köyde yetişmiş. Yani bugünlere tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Annem, 6. sınıftan üniversiteye kadar emek verdi ve kendisi ile gurur duyuyorum. Ben Marmara Üniversitesi Özel Eğitim bölümünü, ablam Pamukkale Üniversitesi'nde Edebiyat bölümünü kazandı. Ailemizde herkes ayrı bölümler kazandı. Bu durumu bir yandan da başarı hikayesi olarak görüyorum. Belki örnek niteliği taşıyor. Ailecek sınava girdik. Hepimiz farklı okullarda yarıştık. Sınavdan çıktığımda çoğu kişinin annesi ve babası, evladını beklerken, benim ailem sınavda ter döküyordu. Benim için çok güzel bir duygu oldu" dedi.

Ali Kemal Taşcı, "Biz bu imtihana evladım Yusuf Nusret ile aramızda sınavı yaparsın yapamazsın diye başladı. Oğlum bize, "Çalışıyorum, yoruluyorum benim halimden anlamıyorsunuz" demişti. Ben de "Görelim bakalım ben çalışmadan senin kadar yapabiliyor muyum yapamıyor muyum" diye aramızda tatlı bir rekabet ortaya çıktı. 1996 yılında girdiğim üniversite sınavından kalan bilgilerimle sınava girdim. O zaman ki hocalarımdan Allah razı olsun. YKS sınavında da zaten tarih ve din full oldu. Ben ilk 7 bine girdim, oğlum da ilk 3 bine girdi. Bir olay beni çok üzdü. İmam arkadaşlara YKS'ye girdiğimi söylediğimde "Hocam senin puanın hesaplanabildi mi bari" diye dalga geçmeleri beni üzdü. Bir din görevlisinin kendi meslektaşını bilgisiz görmesini hoş görmedim. Ben de ona söyle bir serzenişte bulundum, "Kıymetli hocam puanım hesaplanmış ilk 7 bine girecek kadar olmuş. Bu size yeterli midir?" dedim. Orada bir gülüşmeler oldu. İlim, din adamı her şekilde kendini geliştirmelidir. İlmin yaşı yoktur. Bunu ispatlamak için elimizden gelen gayreti sarf ettik" şeklinde konuştu.

"Sınava nasıl girip başarıyla kazandıysak, inşallah mezuniyetle insanlara, devletimize ve milletimize faydalı birer insanlar oluruz"

Evlatları ile gurur duyduğunu ve ailece insanlara hizmet etmeyi daima sürdürmek istediklerini anlatan baba Taşcı, "Eşim, Uşak Üniversitesi İslami İlimler bölümünü kazandı. Ben, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazandım. Oğlum, Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü, kızım da Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Türkiye'de belki ilktir bilemiyorum ama aynı aileden 4 kişinin farklı bölümler kazanması. Oğlum ilk 3 bine, ben de ilk 7 bine girdim. Böyle bir durum az yaşanır diye düşünüyorum. Buralardan nasıl girip başarıyla kazandıysak buradan mezuniyetle inşallah insanlar devletimize ve milletimize faydalı birer insanlar oluruz" ifadelerini kullandı.

"Hem ev işi yaparak hem çocuklarımızı büyüterek okumanın yaşının olmadığını kanıtladık"

Çocukluğundan beri okuma isteğini hiçbir zaman kaybetmediğini ve üniversite sınavına ailece çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Sümeyye Taşcı da, "Tabii ki zor bir süreçti. Çocuklarım var onlarla ilgilenmek zorundayım. Hem eşim var, omuzumda yük var, ailem var. 6. sınıf ders kitaplarını ilk önüme koyduğumda ben bunları nasıl yapacağım diye çok düşündüm ama dedim ki bu yola bir kere baş koydum, bunu başaracağıma inandım. Kızıma, oğluma örnek bir anne olmak, okuma isteklerinin daha çok artarak başarılı olmasını, okumanın yaşının olmadığının göstermek için babalarıyla böyle bir karar aldık. Ben bunu ev hanımlarına önerebilirim. Hem ev işi yaparak, hem çocuklarımızı büyüterek okumanın yaşının olmadığını kanıtladık. Bunun bir başarı öyküsüne imza atmış olduk. İmkânsız değil, herkes istedikten sonra başarabilir. Azmettikten sonra bütün başarıların yolu açık olduğunu düşüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)