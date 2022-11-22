Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin önceden ortaya çıkan belirtileri...

Genetik faktörler nedeniyle aktarımı sağlanan rahatsızlıklardan biri de kalp rahatsızlıklarıdır. Ailede herhangi bir kalp rahatsızlığı olanların kalp krizi geçirme riski diğerlerine göre daha fazladır. Peki kalp krizi riski taşıdığınızı nasıl anlarsınız? İşte kalp krizinin önceden ortaya çıkan belirtileri...

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Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin önceden ortaya çıkan belirtileri...

Pek çok rahatsızlık gibi kalp rahatsızlıkları da genler vasıtasıyla taşınan rahatsızlıkların arasında yer alıyor. Ailesinde kalp rahatsızlıklarına sahip olan, kalp krizi geçiren akrabaları olanların bu tarz sağlık problemleri yaşaması, diğer sağlıklı insanlara oranla daha yüksektir. Bu nedenle kalp rahatsızlıklarını önceden tespit etmek ve buna uygun tedavi almak oldukça önemlidir. Peki kalp rahatsızlıkları nasıl önceden teşhis edilir? İşte kalp krizinin önceden ortaya çıkan belirtileri...

Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin önceden ortaya çıkan belirtileri...

KALP KRİZİ ‘’GELİYORUM’’ DER!

Dünya üzerindeki ölümlerin en büyük nedenlerinden birisi olan kalp hastalıkları, hem genetik faktörlere hem de yaşam şekline göre ortaya çıkabiliyor. Peki kalp krizi nasıl “geliyorum” der ?

Ailede kalp hastalığı bulunan kişilerin bulunması risk grubuna girilmesine neden olurken, bunun yanı sıra stres, uykusuzluk, sağlıksız beslenme ve yüksek kolesterol gibi nedenlerle de artabiliyor.

Eğer kişi vücudunu dinlemeyi öğrenirse kalp krizini önceden fark ederek önlem alınabilir. Bazı durumlarda kalp krizi kendisini bir ay öncesinden belli etmeye başlarken bazı durumlarda birkaç saat öncesinde belirtilerini gösterebilir.

Belirtileri bilmek ve doğru gözlemlemek kalp krizine müdahale edilmesi açısından çok önemlidir.

Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin önceden ortaya çıkan belirtileri...

GÖĞÜSTE BASKI VE AĞRI HİSSİNE DİKKAT EDİN

Kalp krizi göğüs bölgesinde ani bir ağrıya ve baskı hissine neden olur. Kalp krizine bağlı göğüs ağrılarında bölgeye bıçak saplanmış hissi veren bir ağrının meydana geldiği bilinmektedir. Söz konusu ağrı birkaç dakika boyunca devam edebilir ve ara ara yeniden ortaya çıkabilir.

Göğüste bu tür bir ağrı hissedildiği anda doktora gitmek ya da müdahale ekiplerini çağırmak gerekir. Kalp krizi sadece göğüs bölgesinde meydana gelen ağrı ile kendisini göstermez. Omuz, kol, sırt ve hatta çene bölgesinde ortaya çıkan ağrılar da kalp krizi belirtisi olabilir. Terleme, üşüme, mide bulantısı ve kusma gibi durumlar da kalp krizinin habercisi olabilir.

Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin önceden ortaya çıkan belirtileri...

KALP KRİZİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR ?

Kalp krizine neden olan durumların bulunması ve bu durumların ortadan kaldırılması genel olarak tedavinin ana hatlarını oluşturmaktadır. Kalp krizi, damarlarda meydana gelen ani bir tıkanma ile oluştuğu için tıkanmanın nedeni bulunur ve ortadan kaldırılır.

Kişi kalp krizi geçirdiğini düşünüyor ya da yanındaki kişinin kalp krizi geçiriyor olma ihtimali varsa müdahale için gelen ekipleri beklerken kişinin kuvvetli bir şekilde öksürmesi, varsa bir tane aspirin içmesi, bulunulan odanın havalandırılması alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır. Bunların dışında bir kişi doktora başvurmadan başkasının ilacını içmek, ağrıları azaltmak için hareket etmek gibi eylemler krizin şiddetinin artmasına neden olabilir.

Kalp krizi esnasında kişi ayaklarını kalp seviyesinden yukarıya kaldırarak kan akışının kalbe doğru hızlanmasını sağlaması da sağlık ekipleri gelene kadar yardımcı olabilir.

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