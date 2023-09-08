Aileler sabah namazında buluşuyor

DENİZLİ – Denizli, hafta sonu 81 il ile birlikte oldukça anlamlı ve büyük bir buluşmaya sahne olacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Aileler sabah namazında buluşuyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli, hafta sonu 81 il ile birlikte oldukça anlamlı ve büyük bir buluşmaya sahne olacak. STK'lar tarafından ortak düzenlenen organizasyonda aileler sabah namazında bir araya gelecek.

Yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yer alan camilerde milyonlarca Müslüman, STK'lar tarafından aileleriyle birlikte sabah namazına davet edildi. Omuz omuza saf tutacak olan vatandaşlar; depremzedeler, Mehmetçik ve öğrenciler için dua edecek. Türkiye, bir kez daha felaketlerle mücadele edilen günlerde birlik ve beraberlik mesajı verecek. Milyonlarca vatandaş, 10 Eylül Pazar günü sabah namazında bir araya gelecek. Böylelikle yurdun dört bir yanındaki camiler, gençler ve ailelerin buluşma noktası olacak.

STK'lardan sabah namazı daveti

Büyük buluşma, Sivil Toplum Kuruluşlarının çağrısıyla düzenleniyor. 81 ildeki vatandaşlara çağrı yapan STK'lar, sabah namazına davette bulundu. Denizli'de Aileler Sabah Namazında Buluşacak programı kent merkezindeki Delikliçınar Yeni Camisinde düzenlenecek.

Depremzedeler unutulmuyor

Son yıllarda Avrupa'da hedef alınan Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için vatandaşlar sabah namazında ellerini semaya kaldıracak. Yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilere dua edilecek. Öte yandan yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik de dualarda yer alacak. Aynı zamanda tüm dünyadaki mazlumlar da unutulmayacak. Önümüzdeki hafta açılacak olan okullar için de öğrencilerin başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri için dualar edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Son Haberler
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!