Aileler sabah namazında buluşuyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli, hafta sonu 81 il ile birlikte oldukça anlamlı ve büyük bir buluşmaya sahne olacak. STK'lar tarafından ortak düzenlenen organizasyonda aileler sabah namazında bir araya gelecek.

Yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yer alan camilerde milyonlarca Müslüman, STK'lar tarafından aileleriyle birlikte sabah namazına davet edildi. Omuz omuza saf tutacak olan vatandaşlar; depremzedeler, Mehmetçik ve öğrenciler için dua edecek. Türkiye, bir kez daha felaketlerle mücadele edilen günlerde birlik ve beraberlik mesajı verecek. Milyonlarca vatandaş, 10 Eylül Pazar günü sabah namazında bir araya gelecek. Böylelikle yurdun dört bir yanındaki camiler, gençler ve ailelerin buluşma noktası olacak.

STK'lardan sabah namazı daveti

Büyük buluşma, Sivil Toplum Kuruluşlarının çağrısıyla düzenleniyor. 81 ildeki vatandaşlara çağrı yapan STK'lar, sabah namazına davette bulundu. Denizli'de Aileler Sabah Namazında Buluşacak programı kent merkezindeki Delikliçınar Yeni Camisinde düzenlenecek.

Depremzedeler unutulmuyor

Son yıllarda Avrupa'da hedef alınan Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için vatandaşlar sabah namazında ellerini semaya kaldıracak. Yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilere dua edilecek. Öte yandan yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik de dualarda yer alacak. Aynı zamanda tüm dünyadaki mazlumlar da unutulmayacak. Önümüzdeki hafta açılacak olan okullar için de öğrencilerin başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri için dualar edilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)