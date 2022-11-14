Ailelerinin desteği ile wushu sporuna başlayan ikizlerin hedefi uluslarası yarışmalarda başarılı olmak

Bursa'da ailelerinin desteği ile 11 yaşındaki ikizler, Türkiye'deki başarılı sonuçların ardından milli takıma seçilen ikiz kardeşler Kürşat Metin Taktakçı ve Ecrin Taktakçı, antrenörleri Enes Gezerin desteği ile tek hedefleri uluslararası yarışmalarda, dereceler elde ederek Türk bayrağını göndere çekmek için çalışıyorlar.

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Ailelerinin desteği ile wushu sporuna başlayan ikizlerin hedefi uluslarası yarışmalarda başarılı olmak

Bursa'da bir yıl önce ailelerinin teşvikiyle tanıştıkları wushuda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen ikiz kardeşler Kürşat Metin Taktakçı ve Ecrin Taktakçı, uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını göndere çektirme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Anne ve babalarının yönlendirmesiyle geçen yıl wushu yapmaya başlayan Kürşat Metin ile ikizi olan kız kardeşi Ecrin Taktakçı, Türkiye'de katıldıkları birçok şampiyonada dereceler elde edip, milli takıma seçildi.

İkiz kardeşler, ekim ayında Afyonkarahisar'da yapılan 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'na katılarak ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. Ecrin 42 kiloda Balkan ikincisi, Kürşat Metin ise 32 kiloda üçüncü olma başarısını gösterdiler. Haftanın 3 günü çalışmalarını antrenör Enes Gezer eşliğinde sürdüren Yıldırım Belediyespor'un lisanslı sporcusu olan ikizler, yeni başarılarla Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi sporcular, başarıları ve hedeflerini AA muhabirine anlattılar.

Milli sporcu Ecrin Taktakçı, geçen yıl başladığı sporu çok sevdiğini söyledi. Önceleri antrenmanlarda çok yorulduğunu anlatan Taktakçı, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Kendimi daha çok geliştirmek ve daha üst seviyelere gelmek istiyorum." dedi.

Taktakçı, hem okul hem de sporu bir arada yapmanın zor olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"İkisi de gayet normal şekilde gidiyor. Benim yaşımdakiler de bu sporu yapmalı. Başladığımda kendimi daha iyi hissettim ve daha çok şeyler başarabileceğimi gördüm. İkizimle aynı sporu yapmak çok güzel, kendimi yalnız hissetmiyorum. Çok geçinemesek de spor salonunda daha iyi anlaşıyoruz."

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"Kardeşimle konu spor olunca anlaşıyoruz"

Kürşat Metin Taktakçı da hedefinin Türkiye ve dünya şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ancak önce önümdeki maçlara bakıyorum. Arkadaşlarım da benim bu sporu yapmama özeniyor, kendilerinin de başlayacaklarını söylüyorlar. Kardeşimle beraber gidip geliyoruz antrenmanlara, normalde çok anlaşamıyoruz ama konu spor olunca anlaşıyoruz. Önce ısınma ve koşular yapıp zaman kalırsa da kardeşimle maç yapıyoruz. Bence herkes bu sporu yapmalı çünkü hep ileride olmak çok güzel."

Antrenörleri ikizlerin başarılarından emin

İkizlerin antrenörü Enes Gezer ise Taktakçı kardeşlerin yeteneğini keşfettiğinde onları daha sıkı çalıştırdığını dile getirdi.

Haftada 3 gün antrenman yaptırdığını vurgulayan Gezer, şöyle devam etti:

"Çocukları şampiyonalara hazırlıyoruz. Onlardan daha büyük başarılar bekliyorum. Hedeflerinde daha iyi ilerlemelerini bekliyorum. Bizim için önemli olan Avrupa ve dünya şampiyonlukları. Bu süreç zarfında çok iyi gelişim gösterdiler. Günde 1,5 saat antrenman yaptırıyorum. Kürşat ve Ecrin bir yıllık sporcu olmalarına rağmen kariyerleri şimdiden çok iyi gidiyor, devam ederlerse çok daha iyi olacaktır. Anne ve babaları onları çok iyi destekliyor. Burada ailelere çok fazla iş düşüyor. Okul zamanı spora yollamamayı düşünüyorlar ama bence spor yapan çocuklar, hayatlarında spor olan çocuklar okulda da daha başarılı oluyor."

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