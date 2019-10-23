Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın daha sağlıklı ve temiz olması için Bursagaz ile birlikte gerçekleştirdiği "Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde" isimli kampanyanın startıbu yıl da verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli tarafından Merinos AKKM'de kamuoyuna açıklanan kampanya, Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanabilir şehir olmasını hedefliyor. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliği periyodik olarak Bursagaz ile birlikte sonbahar aylarında başlattıklarını belirterek, hedeflerinin tüketicileri bilinçlendirmek, çevreci ve ekonomik bir yakıt olandoğalgazın daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. "Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde" sloganıyla Mart 2020'ye kadar yürütülecek kampanya süresince şehrin yerel otoritelerinin de kendileriyle birlikte hareket edeceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Aile, işletme ve çocuklara doğalgaz kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken notları, basın-sms-kişiye özel mektuplar-ilan ve bilgilendirme bültenleri gibi pek çok yöntemle ulaştırma çabasında olacağız" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa'da "çevreci yakıt olan" doğalgazın yaygınlaşmasını Büyükşehir Belediyesi olarak önemsediklerini ifade etti. Bu nedenle her fırsatta Bursagaz ile birlikte farklı kampanyalar yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, "Bunlardan birisi, "Bursa'da hava kirliliğini önlemek amacıyla" dar gelirli 2 bin ailenin evine ücretsiz olarak doğalgaz tesisatının çekilmesidir. Bir diğeri ise "doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak hedefi ile yürütülen" tesisat dönüşüm projesidir.'Mavi bir gökyüzü, yeşil bir Bursa için doğal gaza geçin" sloganıyla şehrin tamamını doğalgazla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu proje ile vatandaşlarımıza, yetkili iç tesisat firmaları tarafından "düşük tesisat dönüşüm maliyetlerinden yararlanma" fırsatı sunuldu. Benzer kampanyalar ile birçok hemşerimizi doğalgaz ile buluşturmuş olduk. Bursamıziçin yararlı projelere devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk, Aralık'ta Bursa BTM'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde ilk kez bu yıl gerçekleştirilecek "Deneyerek Öğreniyorum" projesine de değindi.Çocuklara daha güvenli doğalgaz kullanmayı öğretecek projenin Aralık ayında Bursa BTM'destart alacağını açıklayan Başkan Aktaş, "Çocukları birer gönüllü-güvenli doğalgaz elçisi haline getirecek proje, Türkiye'de bir ilk. 150 binden fazla kişiye "deneyerek öğrenme fırsatını" verecek çalışmayı planlayan Bursagaz yetkililerine Bursalılar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli ise Türkiye'de doğalgaz dağıtım alanındaki en büyük üçüncü şirket olduklarını hatırlatarak, abone sayılarının 1 milyonu aştığını ifade etti. Bursagaz olarak sürdürülebilir ve güvenli gaz arzı sağlama hedefi ile çalışırken, tüketicileri doğalgaz konusunda bilgilendirmeyi de önemsediklerini söyleyen Çermikli, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürdüğümüz kampanyanın yeni dönemi için bir aradayız. "Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde" sloganıyla düzenlediğimiz kampanyayı, kentin diğer paydaşlarıyla birlikte yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA