Ailesi 505 gündür yolunu gözlüyor

Hatay'ın Payas ilçesinde önceki yıl Sincan Yaylası kırsalında evden ayrıldıktan sonra kaybolan 68 yaşındaki Mehmet Doruk'tan ailesi 505 gündür haber alamıyor.

23 Ağustos 2017 günü Sincan Yaylası'ndaki yayla evinden ormanlık alana doğru yürüyüşe çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Doruk'un bulunması için günlerce arama yapıldı ancak izine rastlanmadı.

Kayıp adamın eşi Fatma Doruk (60), dört evladıyla birlikte 505 gündür kayıp kocasının yolunu gözlüyor.

Devlet yetkililerinden ve vatandaşlardan kayıp eşinin bulunması için destek isteyen gözü yaşlı eş, kocasıyla 17 yaşındayken evlendiğini 43 yıl boyunca birbirine karşı sevgi ve saygıyı kaybetmediklerini anlattı.

Elinde 43 yıldır aynı yastığa baş koyduğu kocasının fotoğrafına bakarak eşinden gelecek müjdeli haberi bekleyen Fatma Doruk, "Kocam 23 Ağustos 2017 tarihinde Sincan Yaylasında kayboldu. Kaybolduğu günlerde jandarma, AKUT ve tüm eş dost tanıdıklarımız ile günlerce yayla ve çevresinde hem karadan hem de havadan dron ile arama yapıldı. Ancak ne bir iz ne bir ipucu bulunamadı. Hayatta mı, değil mi 505 gündür kendisinden hiçbir haber alamadık. Devlet büyüklerimizden ve kocamı gören, tanıyan dostlarımızdan Allah rızası için yardım ve destek istiyorum" dedi.

Babasının kaybolduğu haberini şehir dışında kız kardeşinden öğrendiğini söyleyen İbrahim Doruk, "Haberi alır almaz hemen Payas'a gelmek için yola çıkarak ne kadar tanıdık eş dost varsa babamın kaybolduğunu bildirerek yardım istedim. Yaklaşım 15 gün boyunca babamı bulmak için yayla etrafında jandarma ve AKUT ekipleri ile birlikte geniş çaplı bir arama yaptık. Ancak bulamadık. Devlet yetkilerimizden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ailecek perişan bir haldeyiz" diye konuştu.

Kayıp Mehmet Doruk'un kızı Sibel ise babasının bir buçuk yıldan beri kayıp olduğunu belirterek, "Kaybolmadan bir hafta önce ilçe merkezine inerek yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alışverişini yaptı. Annem ile birlikte kurbanlık hayvanını aldı. Babam yaylada hiçbir yere gitmez. Evden camiye, camiden eve gelir Kur'an okurdu. Gidebileceği her yeri aradık ama bulamadık. Bizim yapacak elimizden gelen bir şey kalmadı. Uykularımız haram oldu. Ailecek çok perişanız. Çocuklarım her hafta yaylaya çıkarak "dedemizi bulabilir miyiz?. Yada oradaki evimize gelmiş mi?" diyerek dedelerini aramaya gidiyorlar. Devlet yetkililerimizden kayıp babamızın nerede olduğu ve bulunması konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA