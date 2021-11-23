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Ailesi acı haberi duyurdu! Dünyaca ünlü yazar Noah Gordon hayatını kaybetti

Ülkemizde, İbni Sina'nın talebesi Hekim isimli eseriyle bilinen dünyaca ünlü yazar Noah Gordon hayata gözlerini yumdu.

Ailesi acı haberi duyurdu! Dünyaca ünlü yazar Noah Gordon hayatını kaybetti 116

Amerikalı yazar Noah Gordon, 95 yaşında yaşamını yitirdi.