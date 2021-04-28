Ailesi acı haberi duyurdu! Michael Collins hayatını kaybetti

1969 yılının Temmuz ayında Apollo 11 uzay programı ile Ay'a yolculuk eden ilk 3 kişiden biri olan astronot Michael Collins, kanser sebebiyle öldü.

Ailesi sosyal medyadan Collins'in 90 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirtti. Collins'in son günlerini ailesiyle birlikte huzur içinde geçirdiği belirtildi.

Collins'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Collins'in son günlerini ailesiyle birlikte huzur içinde geçirdiği belirtilerek şu ifadeleri kullandı:

"Mike her zaman zarafet ve alçakgönüllülükle hayatın zorluklarıyla yüzleşti ve bununla, son meydan okumasıyla aynı şekilde yüzleşti. Onu çok özleyeceğiz. Yine de Mike'ın sahip olduğu hayatı yaşadığı için ne kadar şanslı hissettiğini biliyoruz. O yaşam için yas tutmak yerine kutlayarak onun dileğini onurlandıracağız."

Collins'in ailesi, cenaze töreniyle ilgili ayrıntıların açıklanacağına dair söz verdi.

MİCHAEL COLLİNS KİMDİR?

Michael Collins Apollo 11 uzay programı ile Ay'a yolculuk eden ilk 3 kişiden biridir.

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Michael Collins kimdir?