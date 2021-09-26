Ailesinin yıllarca istismarına uğrayan Dilek hakkında Valilik'ten açıklama geldi! Kocası da baldızına cinsel istismarla suçlanmış!

17 yaşındaki Dilek, hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılarak yaşadıklarını anlatması üzerine tüm Türkiye'nin konuştuğu konu haline geldi. Ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini canlı yayında açıklayan Dilek, 12 yaşından bu zamana ailesinin zorlamasıyla madde kullanarak başka adamlarla ilişkiye girdiğini anlattı.

"AİLEMDEN KURTARIN"

Gaziantep'te yaşayan Dilek, köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyerek canlı yayında yardım istedi. Küçük kardeşi için de yardım isteyen Dilek, "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" demişti.

BAHATTİN ALBAYRAK HAKKINDA CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Dilek Albayrak'ın cinsel istismar iddialarına ilişkin Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir televizyon programında 23 Eylül 2021 tarihinde D.A. ve eşi B.A.'nın cinsel istismar konulu bazı iddialarına yer verildiği belirtilerek, 6 ay önce gerekli işlemlerin başlatıldığı ve aile içerisinde yaşanan karşılıklı suçlamaların adli makamlar tarafından takip edildiği söylenerek, "S.T. isimli kişi beyanında, küçük kızı S.T.'ye (13) damadı B.A.'nın cinsel istismarda bulunduğu B.A.'nın kendisine ve kızına zorla uyuşturucu kullandırdığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını iddia etmiştir. Suçlama üzerine D.A. ve eşi B.A.'nın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulunmuş ve gerekli adli işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

5 Nisan 2021 tarihinde adli tıp uzmanı raporuna yer verilen açıklamada,"S.T.'nin muayenesinde eski ya da yeni bir istismara maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Akabinde S.T., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır" denildi.

DİLEK, KIZ KARDEŞİNİN ANNESİNİN ZORUYLA BEYANDA BULUNDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Bahattin Albayrak hakkında yapılan işlemden 2 gün sonra eşi Dilek Albayrak'ın müracaatta bulunarak annesi S.T.'nin zorlamasıyla 13 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı yönünde beyanda bulunduğu aktarılan açıklamanın devamında şu şekilde:

"Verilen ifadeler ve suçlamalar sonucunda taraflar arasında husumet oluşmuştur ve açılan karşılıklı davalar devam etmektedir. Yayınlanan haberler üzerine olaya karıştığı iddia edilen kişilerden D.A.'nın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, 24 Eylül 2021 günü Gaziantep Adliyesi'ne giderek iddialara yer veren televizyon programı ve iddialarda bulunan D.A. ve eşi B.A. hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Adli makamlar tarafından dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmakta olup her iki tarafın iddiaları ve iddialar üzerine yapılan işlemler dosyada mevcuttur. Adli süreç devam etmektedir. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz konuyu bütün yönleriyle takip etmektedir."