Ailesiyle yürüyen 12 yaşındaki kıza taciz şoku kamerada!

Avcılar'da yol kenarında ailesiyle taksi bulmak için yürüyen 12 yaşındaki bir kız, bir kişinin tacizine uğradı. Neye uğradığına şaşıran kız, annesinin yanına koşması üzerine durumu fark eden anne tacizci kişiye tepki gösterdi. O anlar saniye saniye kameralara yansırken polise giden anne ise kişiden şikayetçi oldu.