AIM Memuru Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Kontrol ve Ölçü Aletleri Teknikeri mesleği için “3115.70” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği) mesleği için “2360.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

AIM Memuru Meslek Kodu “3154.06” olarak belirlenmiştir.

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