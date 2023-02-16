Aiman Maurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiman Maurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiman Maurer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiman Maurer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiman Maurer 25 Eylül 2004 tarihinde Neuilly-sur-Seine şehrinde doğmuştur. Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiman Maurer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aiman Maurer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 B futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aiman Maurer'nin Clermont Foot 63 B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aiman Maurer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aiman Maurer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aiman Maurer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiman Maurer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Clermont U19

1 Temmuz 2021 yılında Clermont B

Aiman Maurer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiman Maurer şuan Clermont Foot 63 B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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AF Garenne-Colombes (2010-2013), Paris Saint-Germain (2013-2016), AC Boulogne-Billancourt (2017-2018)

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