Aimar Oroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimar Oroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aimar Oroz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aimar Oroz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aimar Oroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimar Oroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aimar Oroz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimar Oroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aimar Oroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aimar Oroz 27 Kasım 2001 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aimar Oroz Huarte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aimar Oroz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Aimar Oroz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aimar Oroz'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aimar Orozboyu ve yaşı kaç

Aimar Oroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aimar Oroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aimar Oroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aimar Oroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Osasuna Juv A

1 Temmuz 2019 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2022 yılında Osasuna

Aimar Oroz kimdir

Aimar Oroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aimar Oroz şuan Osasuna takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AD San Juan, Ikastola Sanduzelai

Aimar Oroz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aimar Oroz nereli

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