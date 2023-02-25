Aimen Bouchanene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimen Bouchanene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aimen Bouchanene kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aimen Bouchanene ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.