Aimen Bouchanene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimen Bouchanene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimen Bouchanene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aimen Bouchanene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aimen Bouchanene 21 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aimen Bouchanene Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aimen Bouchanene'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aimen Bouchanene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aimen Bouchanene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2020 yılında USM Alger U21
1 Temmuz 2022 yılında USM Alger
Aimen Bouchanene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aimen Bouchanene şuan USM Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Aimen Bouchanene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Cezayir U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.