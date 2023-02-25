Aimen Bouguerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimen Bouguerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimen Bouguerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aimen Bouguerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aimen Bouguerra 10 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aimen Bouguerra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Aimen Bouguerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aimen Bouguerra'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aimen Bouguerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aimen Bouguerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aimen Bouguerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aimen Bouguerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2017 yılında Paradou AC

14 Temmuz 2022 yılında CR Belouizdad

Aimen Bouguerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aimen Bouguerra şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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